POL-HL: OH- Malente
Einbruch in das Rathaus von Malente - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Am Montagmorgen (09.02.2026) stellten Gemeindemitarbeiter einen Einbruch in das Rathaus von Malente fest und informierten die Polizei. Nach derzeitigem Sachstand verschafften sich der oder die Täter am vergangenen Wochenende gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude in der Bahnhofstraße. Die Einbrecher entwendeten nach bisherigem Stand einen geringstelligen Bargeldbetrag, verursachten jedoch erheblichen Sachschaden. Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Ereignet hat sich die Tat zwischen Freitagabend (06.02.2026) und Montagfrüh (09.02.2026). Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Rathaus. In den Räumlichkeiten beschädigten sie in mehreren Stockwerken diverse Zugangstüren von Büros und verursachten dadurch einen erheblichen Sachschaden. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

Bereits am Montagvormittag sicherten Beamte der Kriminalpolizei Spuren und Hinweise am Tatort in der Bahnhofstraße und befragten Zeugen. Aktuellen Erkenntnissen nach entwendeten der oder die Täter eine geringe Menge Bargeld, Hinweise auf den Diebstahl von behördlichen Dokumenten oder Daten liegen aktuell nicht vor.

Die Kriminalpolizei in Eutin hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen. Ob ein Zusammenhang zu dem Einbruch in das Rathaus im April 2025 besteht, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen am vergangenen Wochenende oder auch in den Tagen davor im Bereich des Rathauses in der Bahnhofstraße verdächtige Personen, Fahrzeuge oder auch Geräusche aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten der Kriminalpolizei in Eutin unter der Telefonnummer 04521-8010 entgegen.

