Kassenautomaten von öffentlichen WC-Anlagen aufgebrochen

Lübeck (ots)

Am Montag (09.02.2026) und am Dienstag (10.02.2026) brachen zum Teil unbekannte Personen An der Obertrave und in der Wallstraße in Lübeck Kassenautomaten von zwei öffentlichen WC-Anlagen auf. Die Höhe des entwendeten Bargelds beläuft sich auf wenige Euro, es entstand jedoch erheblicher Sachschaden. Nach einem Zeugenhinweis konnten Beamte des 1. Polizeireviers am frühen Dienstagmorgen einen tatverdächtigen Mann feststellen. Gegen ihn wird wegen des Verdachts des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls ermittelt.

Am Montagmorgen (09.02.2026) stellten die Beamten nach einem Zeugenhinweis zwei stark beschädigte Kassenautomaten an einer öffentlichen WC-Anlage in der Wallstraße unweit des Holstentores fest. Der oder die Täter wirkten mit erheblicher Kraft auf die aus Edelstahl gefertigten im Mauerwerk eingearbeiteten Münzanlagen ein, entwendeten konnten sie jedoch nur wenige Euro, da der Automat regelmäßig geleert wird. Ferner erkannten die Polizisten mehrere kleine Löcher in einer der massiven Toilettentüren. Der Sachschaden beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf knapp 3000 Euro.

Einen Tag später, am frühen Dienstagmorgen gegen 04.00 Uhr, beobachtete ein Zeuge einen Mann An der Obertrave, der sich auffällig an der dortigen WC-Anlage zu schaffen machte. Weil es in diesem Zusammenhang auch klirrte wählte der Zeuge den Polizeinotruf. Die alarmierten Beamten trafen kurz darauf unmittelbar vor der WC-Anlage auf einen 42 Jahre alten Mann (Staatsbürgerschaft: Rumänisch). Ein Kassenautomat der WC-Anlage wies erhebliche Beschädigungen und auch Hebelspuren auf, große Metallteile waren herausgebrochen. Direkt vor der Anlage lag eine Eisenstange.

Gegen den angetroffenen 42-Jährigen wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Versuchs des besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet. Ob die Tat mit den aufgebrochenen Kassenautomaten in der Wallstraße in Verbindung steht, ist jetzt Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Ferner suchen die Ermittler des 1. Polizeireviers Zeugen, denen in der Nacht zu Montag verdächtige Personen im Bereich der WC-Anlage in der Wallstraße aufgefallen sind. Hinweise nehmen die Beamten unter der zentralen Rufnummer 0452-1310 entgegen.

