Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH - Bad Schwartau

Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen

Lübeck (ots)

Am Dienstagabend (10.02.205) ereignete sich in Bad Schwartau ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen, bei dem eine Frau Verletzungen erlitt. Die drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 22:00 Uhr befuhr eine 57-jährige Fahrzeugführerin eines schwarzen Opel die Hauptstraße in Bad Schwartau in Richtung der Cleverbrücker Straße, als ein schwarzer VW unvermittelt von links aus dem Cleverhofer Weg auf die Kreuzung fuhr. Der in dem schwarzen VW sitzende 35-jährige Ostholsteiner beabsichtigte auf die Autobahnauffahrt der Bundesautobahn 1 aufzufahren und missachtete ersten Erkenntnissen zufolge die Vorfahrt.

Die Fahrerin des schwarzen Opels konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß rechts in die Fahrzeugseite des VW. Durch den Aufprall schleuderten die beiden Pkw gegen einen weißen VW, der verkehrsbedingt an der Abfahrt der Bundesautobahn 1 wartete. Weiterhin wurde ein Verkehrszeichenmast beschädigt.

Bei dem Unfall erlitt die 57-jährige Ostholsteinerin schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen und musste in ein Krankenhaus transportiert werden. Der 48-jährige Lübecker in dem weißen VW sowie der 35-Jährige blieben unverletzt.

Alle drei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es wird von einem Sachschaden in Höhe von etwa 35.000EUR ausgegangen.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung gegen den 35-Jährigen (irakische Staatsangehörigkeit) eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell