Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Murg: Unbekannter soll Jugendliche angegriffen und beleidigt haben

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.02.2026, wurden gegen 23 Uhr drei Jugendliche im Alter von 15 bis 17 Jahren durch einen bislang unbekannten männlichen Tatverdächtigen auf dem Bürgerplatz in Murg angegriffen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll dieser die Jugendlichen zunächst angesprochen haben und im Weiteren einen der drei Jugendlichen geschlagen haben, bevor er alle drei beleidigt und bedroht haben soll. Die Jugendlichen flüchteten und verständigten die Polizei. Der Unbekannte entfernte sich in unbekannte Richtung. Er soll ungefähr 1,85 m groß und etwas 25 Jahre alt gewesen sein. Er habe eine orangefarbene Warnjacke und eine dazu passende orangefarbene Hose getragen haben. Das Polizeirevier Bad Säckingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben oder Hinweise auf die Täterschaft geben können. Das Polizeirevier Bad Säckingen ist rund um die Uhr unter Tel. 07761 934 0 erreichbar.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle - Christoph Efinger
Telefon: 07741 8316-201
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg

