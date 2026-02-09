PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-FR: Müllheim: Katze nach Hundeangriff verstorben - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, den 04.02.2026, gegen 09:00 Uhr soll es im Bereich Gottsackerweg / Alte Landstraße / Friedhof in Niederweiler zu einem Angriff von einem Hund auf eine Katze gekommen sein. Die Katze verstarb wenig später aufgrund der erlittenen Verletzungen.

Zur Hundeführerin oder dem Hund liegen bisher keine weiteren Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Müllheim bittet daher Zeuginnen und Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zum Hund bzw. der verantwortlichen Person geben können, sich unter der 07631 1788-0 beim Polizeirevier Müllheim zu melden. Jeder Hinweis kann zur Klärung des Sachverhalts beitragen.

