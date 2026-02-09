PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Ihringen - Autofahrerin unter Alkoholeinfluss

Freiburg (ots)

Offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte eine 52-jährige Autofahrerin, die am frühen Montagmorgen, 09.02.2026, gegen 02:00 Uhr in der Bachenstraße in Ihringen von der Polizei kontrolliert wurde. Die Dame überschritt mit 0,52 Promille den Grenzwert zur Ordnungswidrigkeit. Es erfolgt eine Anzeige beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

