Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Merdingen - Polizei zieht positives Fazit zum Fasnachtsumzug

Freiburg (ots)

Merdingen: Das Polizeirevier Breisach zeigt sich mit dem Verlauf des Fasnachtsumzuges in Merdingen zufrieden. Die bereits im Vorfeld sehr gute Zusammenarbeit und Vorbereitung mit dem Veranstalter und der Gemeinde Merdingen trug mit dazu bei, dass am gestrigen Sonntag, 08.02.2026, nach derzeitigem Kenntnisstand ein geordneter, störungsfreier und ausgelassener Ablauf des Umzuges gewährleistet werden konnte. Nur in zwei Fällen musste die Polizei Platzverweise gegen alkoholisierte Personen aussprechen, welche bereits in stark angetrunkenem Zustand angereist waren und an einer der Einlasskontrollen ein aggressives Verhalten zeigten. In einem weiteren Fall kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Spielplatz. Hier sind die Ermittlungen bezüglich der Verursacher im Gange. Die Beamten des Polizeireviers Breisach wurden während der Veranstaltung von Kräften der Bereitschaftspolizei unterstützt.

