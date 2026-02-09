PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach- Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

Freiburg (ots)

Breisach: Am Samstag, 07.02.2026, gegen 08:45 Uhr meldete eine Zeugin einen Pkw, welcher auf der Bundesstraße in der Ortsdurchfahrt Breisach-Oberrimsingen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge gestreift habe und ohne anzuhalten in Richtung Freiburg-Munzingen weitergefahren sei. Der Unfallverursacher hielt schließlich auf Höhe des Golfplatzes vor Freiburg-Munzingen an um eine Raucherpause einzulegen. Die hinzugerufene Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach konnte den Fahrer in seinem Fahrzeug antreffen und bei diesem eine deutliche Alkoholisierung feststellen. Ein Vortest ergab eine Atemalkoholkonzentration von 1,54 Promille. Die rechte Fahrzeugseite des VW-Passat war stark beschädigt. Nach Angaben der Zeugin mussten auf der zurückgelegten Fahrtstrecke zwei entgegenkommende Autos nach rechts ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der Unfallverursacher wird wegen Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort angezeigt. Der Führerschein wurde im Anschluss an eine Blutentnahme in amtliche Verwahrung genommen. Das Polizeirevier Breisach bittet Zeugen des Vorfalles, insbesondere die genannten entgegenkommenden Fahrzeugführer, sich unter Telefon 07667/91170 zu

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

