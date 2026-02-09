Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Einbruch in Einfamilienhaus in Herten - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.02.2026, vermutlich in dem Zeitraum zwischen 16.30 Uhr bis 22.30 Uhr, schlug eine unbekannte Täterschaft ein Fenster ein, um in ein Einfamilienhaus in der Wiener Straße in Herten zu gelangen. Entwendet wurden unter anderem Bargeld und eine Sporttasche.

Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen oder anderer sachdienlicher Hinweise. Das Kriminalkommissariat ist unter der Telefonnummer 07621 176-0 (24 h) erreichbar.

Noch eine Bitte der Polizei:

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei die Bevölkerung um unverzügliche und niederschwellige Mitteilungen bei dementsprechenden verdächtigen Wahrnehmungen. Wählen sie die 110!

Das Polizeipräsidium Freiburg bietet zudem Hilfe zur Selbsthilfe an. Die Experten der kriminalpolizeilichen Beratungsstellen bieten interessierten Bürgerinnen und Bürger eine kostenlose, neutrale und professionelle Beratung zum Einbruchschutz an.

Nutzen Sie die Hilfe der Polizei und lassen Sie sich beraten.

Termine für dieses kostenlose Beratungsangebot können bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter 07621 1500-640 oder E-Mail freiburg.pp.praevention@polizei.bwl.de vereinbart werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell