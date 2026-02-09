PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gemarkung Schliengen: Mutmaßlich alkoholisierter Pkw-Fahrer kommt bei Schallsingen von Fahrbahn ab

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 08.02.2026, gegen 18.45 Uhr, kam ein mutmaßlich alkoholisierter 50-jähriger Pkw-Fahrer bei Schallsingen von der Landstraße 132 ab und touchierte einen Baum. Der 50-Jährige befuhr die Landstraße von Badenweiler kommend in Richtung Kandern, als er kurz vor Schallsingen, in einer langgezogenen Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dabei touchierte er einen Baum. Mit hier noch nicht bekannten Verletzungen wurde der 50-Jährige vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Dort erfolgte zudem eine Blutentnahme, da ein zuvor durchgeführter Alkoholvortest ein Ergebnis von etwa 2,5 Promille ergab. Der Pkw musste abgeschleppt werden. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr im Einsatz.

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
