Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Brand einer Garage greift auf Wohnhaus über

Dörpen (ots)

Am Sonntag, dem 11.01.2026, kam es gegen 21:14 Uhr in der Wittefehnstraße in Dörpen zu einem Brand.

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine offene und frei zugängliche Garage eines Einfamilienhauses in Brand. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf den Dachstuhl des angrenzenden Wohnhauses über.

Die Bewohner des Hauses befanden sich zum Zeitpunkt der Brandentstehung nicht im Gebäude. Zeugen bemerkten Rauch und Funken aus dem rückwärtigen Bereich des Grundstücks und verständigten die Einsatzkräfte. Zudem wurde durch einen Zeugen das Wohnhaus nach möglichen Personen durchsucht. Dabei konnte ein Hund aus dem Gebäude gerettet werden.

Die Freiwilligen Feuerwehren Dörpen und Kluse waren mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 54 Einsatzkräften im Einsatz und konnten den Brand löschen.

Das Wohnhaus ist infolge des Brandes sowie der Löscharbeiten derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 250.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

