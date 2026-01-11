PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Nordhorn - Fußgänger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Nordhorn (ots)

Am Sonntag, dem 11.01.2026, kam es gegen 09:52 Uhr auf der Bentheimer Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fußgänger.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 56-jähriger Mann mit einem Opel Corsa aus Richtung Bernhard-Niehues-Straße kommend den Kreisverkehr an der Bentheimer Straße und verließ diesen an der ersten Ausfahrt in Richtung Ortsausgang. Beim Überfahren des wenige Meter hinter dem Kreisverkehr befindlichen Fußgängerüberwegs übersah der Fahrzeugführer einen 30-jährigen Fußgänger, der den Überweg aus Richtung der Seilerbahn querte.

Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Er wurde zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

