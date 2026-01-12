PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Verkehrsunfallflucht in der Moorstraße

Papenburg (ots)

Am Sonntag, dem 11.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 16:30 Uhr in der Moorstraße 42 in Papenburg zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein grauer Toyota Yaris war ordnungsgemäß auf dem Grundstück an der genannten Anschrift abgestellt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer kollidierte aus bislang ungeklärter Ursache mit dem abgestellten Pkw und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder dem verursachenden Fahrzeug geben können, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

