Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Einfamilienhaus während Renovierungsarbeiten

Herzlake (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 08.01.2026, gegen 12:00 Uhr, und Samstag, dem 10.01.2026, etwa 08:00 Uhr, kam es in der Haselünner Straße in Herzlake zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, das sich derzeit in Renovierung befindet. Aus dem Objekt wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

