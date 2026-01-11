PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Herzlake - Einbruch in Einfamilienhaus während Renovierungsarbeiten

Herzlake (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstag, dem 08.01.2026, gegen 12:00 Uhr, und Samstag, dem 10.01.2026, etwa 08:00 Uhr, kam es in der Haselünner Straße in Herzlake zu einem Einbruch.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich eine bislang unbekannte Täterschaft gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus, das sich derzeit in Renovierung befindet. Aus dem Objekt wurden diverse Werkzeuge entwendet.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Meppen unter der Rufnummer 05931 / 9490 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 07:00

    POL-EL: Rhede - Zigarettenautomat aufgebrochen

    Rhede (ots) - In der Zeit zwischen Freitag, dem 09.01.2026, gegen 18:00 Uhr, und Samstag, dem 10.01.2026, etwa 08:00 Uhr, kam es in der Ottostraße in Rhede zu einem Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten. Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten unbekannte Täterschaft den Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Angaben zur Schadenshöhe sowie zum konkreten Diebesgut sind bislang nicht ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 15:42

    POL-EL: Emsbüren - Mercedes Sprinter verunglückt auf winterglatter Fahrbahn

    Emsbüren (ots) - Auf der Lingener Straße in Emsbüren kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann befuhr mit einem Mercedes Sprinter die Lingener Straße in Richtung Emsbüren, als er aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet. In der Folge kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Sprinter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren