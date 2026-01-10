PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-EL: Emsbüren - Mercedes Sprinter verunglückt auf winterglatter Fahrbahn

Emsbüren (ots)

Auf der Lingener Straße in Emsbüren kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann befuhr mit einem Mercedes Sprinter die Lingener Straße in Richtung Emsbüren, als er aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet.

In der Folge kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Sprinter blieb anschließend auf der Seite liegen.

Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die besondere Vorsicht bei winterlichen Straßenverhältnissen hin.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

