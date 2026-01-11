PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Straßenlaterne durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt - Zeugen gesucht

Nordhorn (ots)

Am Samstag, den 10.01.2026, zwischen 08:00 Uhr und 08:45 Uhr ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Denekamper Straße abgekommen und gegen den Masten einer Straßenlaterne gestoßen. Die Unfallstelle befindet sich zwischen dem Südfriedhof und dem Kreisverkehr Denekamper Straße-Enschedestraße. Die Straßenlaterne musste daraufhin gekappt werden. Eventuelle Zeugen des Unfalls werden gebeten Hinweise zum Verursacher bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Christopher Degner
Telefon: +49 591 - 87 204
E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de
http://www.pi-el.polizei-nds.de

Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich
zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
Alle Meldungen Alle
  • 10.01.2026 – 15:42

    POL-EL: Emsbüren - Mercedes Sprinter verunglückt auf winterglatter Fahrbahn

    Emsbüren (ots) - Auf der Lingener Straße in Emsbüren kam es zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Mann befuhr mit einem Mercedes Sprinter die Lingener Straße in Richtung Emsbüren, als er aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Schleudern geriet. In der Folge kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Sprinter ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 10:20

    POL-EL: Werlte - Pkw gerät auf K137 bei Schneeverwehungen ins Schleudern

    Werlte (ots) - Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 15:27 Uhr auf der K137 / Auf dem Stroh in Werlte zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Audi A3 die K137 von der Wehmer Straße kommend in Richtung Oldenburger Straße. Aufgrund starker Schneeverwehungen und Glätte geriet der Pkw ins Schleudern. Ein entgegenkommender 62-jähriger ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 08:15

    POL-EL: B401 / Bockhorst - Lkw-Unfall bei Schneeglätte - Update zur Straßensperrung

    B401 / Bockhorst (ots) - Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 05:50 Uhr auf der B401 bei Bockhorst zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Sattelzug samt Auflieger die B401 aus Richtung Oldenburg kommend in Richtung Surwold. (*wie wir bereits berichteten) Nach bisherigen Erkenntnissen kam der Lkw bei Schneefall und glatter Fahrbahn nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren