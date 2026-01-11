Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim
POL-EL: Nordhorn - Straßenlaterne durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt - Zeugen gesucht
Nordhorn (ots)
Am Samstag, den 10.01.2026, zwischen 08:00 Uhr und 08:45 Uhr ist ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer von der Denekamper Straße abgekommen und gegen den Masten einer Straßenlaterne gestoßen. Die Unfallstelle befindet sich zwischen dem Südfriedhof und dem Kreisverkehr Denekamper Straße-Enschedestraße. Die Straßenlaterne musste daraufhin gekappt werden. Eventuelle Zeugen des Unfalls werden gebeten Hinweise zum Verursacher bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921-3090 zu melden.
