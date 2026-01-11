Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Rhede - Zigarettenautomat aufgebrochen

Rhede (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, dem 09.01.2026, gegen 18:00 Uhr, und Samstag, dem 10.01.2026, etwa 08:00 Uhr, kam es in der Ottostraße in Rhede zu einem Diebstahl aus einem Zigarettenautomaten.

Nach bisherigen Erkenntnissen öffneten unbekannte Täterschaft den Zigarettenautomaten gewaltsam auf und entwendeten den gesamten Inhalt. Angaben zur Schadenshöhe sowie zum konkreten Diebesgut sind bislang nicht bekannt.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961 / 9260 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell