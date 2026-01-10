Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Werlte - Pkw gerät auf K137 bei Schneeverwehungen ins Schleudern

Werlte (ots)

Am Freitag, den 09.01.2026, kam es gegen 15:27 Uhr auf der K137 / Auf dem Stroh in Werlte zu einem Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Fahrer befuhr mit seinem Audi A3 die K137 von der Wehmer Straße kommend in Richtung Oldenburger Straße.

Aufgrund starker Schneeverwehungen und Glätte geriet der Pkw ins Schleudern. Ein entgegenkommender 62-jähriger Lkw-Fahrer konnte durch starkes Bremsen einen Zusammenstoß verhindern, kam jedoch selbst nach rechts von der Fahrbahn ab und im Graben zum Stehen.

Die K137 musste durch den Bauhof Werlte voll gesperrt werden. Die Sperrung bestand bis in die Morgenstunden des Samstags und ist mittlerweile wieder aufgehoben. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut auf die besondere Vorsicht bei winterlichen Straßenverhältnissen hin.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell