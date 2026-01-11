Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Pkw auf Mitarbeiterparkplatz beschädigt

Haren (ots)

Am Samstag, dem 10.01.2026, zwischen 14:00 und 22:00 Uhr, kam es auf einem Mitarbeiterparkplatz an der Röchtlingstraße in Haren zu einer Sachbeschädigung an einem Pkw.

Nach bisherigen Erkenntnissen zerschlug eine bislang unbekannte die Scheibe der Beifahrertür eines dort abgestellten grauen 5er BMW. Bislang konnte kein Diebesgut festgestellt werden.

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei Haren unter der Rufnummer 05932 / 72100 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell