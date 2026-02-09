PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch in Gebäude einer Sportanlage

Freiburg (ots)

Am Samstag, 07.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 03.20 Uhr bis 03.30 Uhr, trat nach Sachlage eine unbekannte Täterschaft eine Fensterscheibe zu einem Sanitärtrakt einer Sportanlage in der Dr. Peter-Willmann-Allee ein, um in ein Gebäude zu gelangen. Im Gebäude wurde die unbekannte Täterschaft von einem Zeugen gestört und flüchtete. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts aus dem Gebäude entwendet. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der unbekannten Täterschaft verlief ohne Erfolg.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

