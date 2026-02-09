POL-FR: Lörrach: Einbruch in kirchliche Einrichtung
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 05.02.2026, bis Sonntag, 08.02.2026, 08.50 Uhr, verschaffte sich eine unbekannte Täterschaft auf bislang hier unbekannte Weise Zugang zu einem Gebäudekomplex einer kirchlichen Einrichtung in der Nansenstraße. Im Gebäudeinneren wurden zwei Türen aufgebrochen und aus den Räumlichkeiten elektronische Gerätschaften sowie Bargeld entwendet.
Medienrückfragen bitte an:
Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de
X (ehem. Twitter): https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/
- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell