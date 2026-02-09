Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Unfallflucht in der Hauptstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.02.2026, in dem Zeitraum zwischen 12.30 Uhr bis 14.30 Uhr, wurde ein geparkter VW Golf nach Sachlage von einem anderen unbekannten Fahrzeug beschädigt. Der VW Golf stand ordnungsgemäß am Fahrbahnrand der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 10. Aufgrund der Spurenlage müsste der VW Golf von einem vorbeifahrenden Fahrzeug beschädigt worden sein. Der Sachschaden an dem VW Golf wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Bei dem Verursacherfahrzeug könnte es sich um einen blauen Pkw der Marke Ford handeln. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Telefon 07624 98900, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem gesuchten Fahrzeug geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell