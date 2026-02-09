Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Brand in Wohnung im Wiesenweg

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.02.2026, gegen 18.40 Uhr, wurde der Feuerwehr Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wiesenweg mitgeteilt. Im Flur der betreffenden Wohnung brannte wohl zunächst ein Regal. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ursächlich für den Brand könnte eine brennende Kerze gewesen sein, welche auf dem Regal stand. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst mit dem Verdacht einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Eine Schadenshöhe kann noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungen dauern an.

