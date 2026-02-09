POL-FR: Eichstetten - Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss
Freiburg (ots)
Eichstetten: Bei einer Verkehrskontrolle stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach am Sonntag, 08.02.2026, um 22:50 Uhr auf der Hauptstraße in Eichstetten einen Autofahrer fest, der keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte. Genauere Recherchen ergaben, dass der 30-Jährige bereits in anderen Bundesländern durch Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Des Weiteren konnten die Beamten eine Drogenbeeinflussung feststellen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es erfolgt eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg.
Medienrückfragen bitte an:
Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell