PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Eichstetten - Autofahrer ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Eichstetten: Bei einer Verkehrskontrolle stellte eine Streifenbesatzung des Polizeireviers Breisach am Sonntag, 08.02.2026, um 22:50 Uhr auf der Hauptstraße in Eichstetten einen Autofahrer fest, der keinen gültigen Führerschein vorzeigen konnte. Genauere Recherchen ergaben, dass der 30-Jährige bereits in anderen Bundesländern durch Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Des Weiteren konnten die Beamten eine Drogenbeeinflussung feststellen, weshalb eine Blutentnahme angeordnet wurde. Es erfolgt eine entsprechende Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft Freiburg.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeirevier Breisach
Tel.: 07667 9117-0
E-Mail: breisach.prev@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Freiburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Freiburg
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 15:42

    POL-FR: Merdingen - Polizei zieht positives Fazit zum Fasnachtsumzug

    Freiburg (ots) - Merdingen: Das Polizeirevier Breisach zeigt sich mit dem Verlauf des Fasnachtsumzuges in Merdingen zufrieden. Die bereits im Vorfeld sehr gute Zusammenarbeit und Vorbereitung mit dem Veranstalter und der Gemeinde Merdingen trug mit dazu bei, dass am gestrigen Sonntag, 08.02.2026, nach derzeitigem Kenntnisstand ein geordneter, störungsfreier und ausgelassener Ablauf des Umzuges gewährleistet werden ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:41

    POL-FR: Breisach- Zeugenaufruf nach Straßenverkehrsgefährdung

    Freiburg (ots) - Breisach: Am Samstag, 07.02.2026, gegen 08:45 Uhr meldete eine Zeugin einen Pkw, welcher auf der Bundesstraße in der Ortsdurchfahrt Breisach-Oberrimsingen zwei ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge gestreift habe und ohne anzuhalten in Richtung Freiburg-Munzingen weitergefahren sei. Der Unfallverursacher hielt schließlich auf Höhe des Golfplatzes vor Freiburg-Munzingen an um eine Raucherpause einzulegen. ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 15:22

    POL-FR: Schopfheim: Brand in Wohnung im Wiesenweg

    Freiburg (ots) - Am Freitag, 06.02.2026, gegen 18.40 Uhr, wurde der Feuerwehr Rauch aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Wiesenweg mitgeteilt. Im Flur der betreffenden Wohnung brannte wohl zunächst ein Regal. Der Brand konnte von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Ursächlich für den Brand könnte eine brennende Kerze gewesen sein, welche auf dem Regal stand. Der Bewohner wurde vom Rettungsdienst mit dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren