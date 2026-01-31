Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Sachbeschädigungen an Fahrzeugen

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch und Donnerstag ereigneten sich mehrere Sachbeschädigungen an abgestellten Fahrzeugen in Zweibrücken.

Ein Geschädigter parkte am Donnerstag, den 30.01.2026, seinen silberfarbenen VW Golf IV in der Zeit zwischen 05:55 Uhr und 09:50 Uhr in Zweibrücken OT Niederauerbach in der Athenstraße gegenüber der Hausnummer 46 entgegen der Fahrtrichtung. Bei seiner Rückkehr stellte er mehrere Lackkratzer am vorderen linken Kotflügel seines Fahrzeugs fest. Der entstandene Schaden wird auf etwa 800 EUR geschätzt.

Eine andere Fahrzeugführerin hatte ebenfalls am Donnerstag ihren schwarzen VW Polo in der Zeit zwischen 10:00 Uhr und 10:30 Uhr im Innenstadtbereich auf dem Parkplatz des Anwesens Poststraße 31 abgestellt. Bei ihrer Rückkehr stellte sie fest, dass die Verglasung des linken Rücklichtes ihres Fahrzeuges eingeschlagen war. Der entstandene Schaden wird auf etwa 300 EUR geschätzt.

In einem dritten Fall wurden zwischen Mittwoch, den 29.01.2026, 16:00 Uhr und Donnerstag, 30.01.2026, 06:00 Uhr an einem geparkten Kleinbus, Mercedes Sprinter, eines Reiseunternehmens die beiden Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war in der Vogesenstraße Höhe Anwesen 53 in Zweibrücken OT Rimschweiler abgestellt. Der hier entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 EUR geschätzt.

Es ist davon auszugehen, dass die genannten Sachbeschädigungen nicht in einem Zusammenhang stehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 in Verbindung zu setzen. |pizw

