PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Leichte Verletzungen beim Fahrzeugüberschlag

POL-PIZW: Leichte Verletzungen beim Fahrzeugüberschlag
  • Bild-Infos
  • Download

Käshofen (ots)

Am späten Samstagabend fuhr ein 30-Jähriger von Großbundenbach in Richtung Käshofen. Gegen 22:10 Uhr kam er in einer Linkskurve der Landstraße 468 nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Auto wurde stark beschädigt. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde vor Ort abgeschleppt und die Straßenmeisterei war zur Straßenreinigung eingesetzt. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 25.01.2026 – 12:14

    POL-PIZW: Kurioser Verkehrsunfall beim Abbiegen

    Battweiler (ots) - Am Samstagabend kam es zu einem nicht alltäglichen Unfall in der Lindenstraße. Gegen 18:50 Uhr bog ein 62-Jähriger von der Hauptstraße in die Lindenstraße ein. Dort hielt zu diesem Zeitpunkt eine 18-Jährige verkehrsbedingt an der Einmündung. Beim Abbiegevorgang öffnete der ältere Herr während der Fahrt seine Fahrertür, traf damit das Fahrzeug der Jüngeren und beschädigte dieses damit. Nach ...

    mehr
  • 24.01.2026 – 07:45

    POL-PIZW: Streifschaden am Opel Corsa

    Zweibrücken (ots) - Am Donnerstagmorgen parkte eine 63-Jährige ihr Auto gegen 8:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße. Als sie am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr zu ihrem orangenen Kleinwagen zurückkehrte, bemerkte sie den Streifschaden an der Frontstoßstange. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher selbst war nicht mehr da. Dieser machte sich zuvor aus dem Staub, ohne sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren