POL-PIZW: Leichte Verletzungen beim Fahrzeugüberschlag

Am späten Samstagabend fuhr ein 30-Jähriger von Großbundenbach in Richtung Käshofen. Gegen 22:10 Uhr kam er in einer Linkskurve der Landstraße 468 nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Unfall überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Auto wurde stark beschädigt. Der Schaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Der Wagen wurde vor Ort abgeschleppt und die Straßenmeisterei war zur Straßenreinigung eingesetzt. |pizw

