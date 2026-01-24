PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wer hat die Glasscheibe zerstört?

Zweibrücken (ots)

Ein Splitterfeld am Zentralen Omnibusbahnhof blieb als Spur der Verwüstung zurück. Zuvor zerstörte ein Unbekannter am Freitagabend eine Glasscheibe in der Innenstadt. Zwischen 20:30 Uhr und 21:30 Uhr warf der Täter die Scheibe mit einem Pflasterstein ein. Der entstandene Schaden wird derzeit auf circa 5.000 Euro geschätzt. Zuvor hielt sich in der Nähe eine Gruppe junger Erwachsener auf, deren Tatbeteiligung derzeit noch geprüft wird. Die Polizei sucht nun Zeugen, die möglicherweise die Tat beobachtet haben und Angaben zum Täter machen können. Entsprechende Hinweise nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0631 369-15399 entgegen. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

