PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Zweibrücken (ots)

Am 22.01.2026 befuhr ein 44-jähriger Mann um 07:40 Uhr mit seinem Citroen die Lützelstraße aus Richtung Oselbachstraße kommend in Richtung Kaiserstraße. Im Kreuzungsbereich zur Bubenhauser Straße wollte er dort nach links abbiegen und übersah dabei eine 22-jährige Fußgängerin, die bei grün zeigender Lichtzeichenanlage von der dortigen Fußgängerinsel aus die Bubenhauser Straße überqueren wollte. Der Citroen kollidierte dabei mit der Fußgängerin, worauf diese stürzte und sich Schürfwunden am Knie zuzog. Die Frau wurde anschließend von Rettungskräften zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, der PKW des Unfallverursachers verblieb unbeschädigt. |PIZW

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 21.01.2026 – 14:34

    POL-PIZW: Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Bislang unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Montag, 19.01.2026, 16.00 Uhr bis Montag, 20.01.2026, 09.00 Uhr mit weißer Farbe die Glasfront des AfD-Bürgerbüros in der Von-Rosen-Straße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500.- Euro geschätzt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:33

    POL-PIZW: Fahren unter Drogeneinfluss

    Zweibrücken (ots) - Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung wurde am Dienstag, 20.01.2026, gegen 23.00 Uhr in der Saarlandstraße der 20-jährige Fahrer eines Honda Logo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihm wurde dann die Geschwindigkeitsübertretung von 22 km/h eröffnet. Während der Kontrolle konnten beim Fahrer betäubungsmittelspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Vortest verlief positiv, ...

    mehr
  • 21.01.2026 – 14:31

    POL-PIZW: Fensterscheibe eingeworfen/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 20.01.2026, 23.55 Uhr bis Mittwoch, 21.01.2026, 00.10 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter die auf der Straßenseite gelegene Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus in der Zabernstraße ein. Hierbei wurde auch die Fassade beschädigt. Der Werfer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren