Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin

Zweibrücken (ots)

Am 22.01.2026 befuhr ein 44-jähriger Mann um 07:40 Uhr mit seinem Citroen die Lützelstraße aus Richtung Oselbachstraße kommend in Richtung Kaiserstraße. Im Kreuzungsbereich zur Bubenhauser Straße wollte er dort nach links abbiegen und übersah dabei eine 22-jährige Fußgängerin, die bei grün zeigender Lichtzeichenanlage von der dortigen Fußgängerinsel aus die Bubenhauser Straße überqueren wollte. Der Citroen kollidierte dabei mit der Fußgängerin, worauf diese stürzte und sich Schürfwunden am Knie zuzog. Die Frau wurde anschließend von Rettungskräften zwecks weiterer Behandlung in ein Krankenhaus verbracht, der PKW des Unfallverursachers verblieb unbeschädigt. |PIZW

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell