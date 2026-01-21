POL-PIZW: Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD/Zeugen gesucht
Zweibrücken (ots)
Bislang unbekannte Täter besprühten im Zeitraum von Montag, 19.01.2026, 16.00 Uhr bis Montag, 20.01.2026, 09.00 Uhr mit weißer Farbe die Glasfront des AfD-Bürgerbüros in der Von-Rosen-Straße. Der entstandene Schaden wird auf ca. 500.- Euro geschätzt. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
