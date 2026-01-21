POL-PIZW: Sachbeschädigung am Bürgerbüro der AfD/Zeugen gesucht

Zweibrücken (ots) - Im Zeitraum von Dienstag, 20.01.2026, 23.55 Uhr bis Mittwoch, 21.01.2026, 00.10 Uhr warf ein bislang unbekannter Täter die auf der Straßenseite gelegene Fensterscheibe an einem Einfamilienhaus in der Zabernstraße ein. Hierbei wurde auch die Fassade beschädigt. Der Werfer entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen ...

