Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahren unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung wurde am Dienstag, 20.01.2026, gegen 23.00 Uhr in der Saarlandstraße der 20-jährige Fahrer eines Honda Logo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihm wurde dann die Geschwindigkeitsübertretung von 22 km/h eröffnet. Während der Kontrolle konnten beim Fahrer betäubungsmittelspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Vortest verlief positiv, woraufhin die Weiterfahrt untersagt wurde. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. /pizw

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

