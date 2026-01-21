Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Fahren unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Im Rahmen einer Geschwindigkeitsmessung wurde am Dienstag, 20.01.2026, gegen 23.00 Uhr in der Saarlandstraße der 20-jährige Fahrer eines Honda Logo einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ihm wurde dann die Geschwindigkeitsübertretung von 22 km/h eröffnet. Während der Kontrolle konnten beim Fahrer betäubungsmittelspezifische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Ein Vortest verlief positiv, woraufhin die Weiterfahrt untersagt wurde. Dem Betroffenen wurde eine Blutprobe entnommen sowie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eröffnet. /pizw

