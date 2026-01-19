PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebe schlagen auf dem Friedhof zu

POL-PIZW: Diebe schlagen auf dem Friedhof zu
Zweibrücken (ots)

Schreck am Montagmittag für die Mitarbeiter des Hauptfriedhofes Zweibrücken. An einem leerstehenden Mausoleum wurde die Eingangstür entwendet. Zu einem bislang unbekannten Zeitpunkt rissen Unbekannte die 500-600 Kilo schwere Tür aus Kupfer aus dem Mauerwerk. Seitdem ist die 125 Jahre alte Tür spurlos verschwunden. Neben dem Schaden am Mauerwerk in geschätzter Höhe von 4.000,- Euro beträgt der geschätzte Wert der Tür 8.000,- Euro.

Daher fragt die Polizei Zweibrücken nun, wer die verschwundene Kupfertür (siehe beigefügtes Foto der Tür) gesehen hat. Insbesondere Schrotthändler und andere Entsorgungsbetriebe werden gebeten, bei der Annahme von Gegenständen besonderes Augenmerk auf die Abgabe der Tür zu legen. Hinweise nimmt die Polizei Zweibrücken unter der Telefonnummer 0631 369-15399 entgegen. |pizw

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

