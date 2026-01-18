POL-PIZW: Sachbeschädigung an geparktem PKW
Zweibrücken (ots)
Am 17.01.2026 wurde zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr der rechte Vorderreifen eines schwarzen Opel Astra, der in der Jacobystraße geparkt war, zerstochen. Der Fahrzeugbesitzerin entstand dadurch ein Schaden von ca. EUR 200. |PIZW
