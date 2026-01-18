POL-PIZW: Sachbeschädigung an geparktem PKW

Zweibrücken (ots) - Am 17.01.2026 wurde eine 63-jährige Frau zwischen 11:55 Uhr und 12:25 Uhr im Netto-Markt in Bubenhausen Opfer eines Taschendiebstahls. Die Geschädigte stellte nach ihrem Einkauf an der Kasse fest, dass der Reißverschluss ihrer Handtasche, die sie während ihres Einkaufs fast durchgehend über der Schulter trug, geöffnet war. Aus der Handtasche fehlte der Geldbeutel mit Bargeld und ihrer EC-Karte. Ein unbekannter Täter muss ihr entweder die Tasche, ...

