PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Diebstahl aus Transporter/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Bereits am Mittwoch, 14.01.2026 gegen 05.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße aus einem unverschlossenen Transporter, die auf dem Beifahrersitz abgelegte Schubladenkasse mit Bargeld sowie eine im Fahrzeug befindliche Waage. Der Schaden dürfte im oberen dreistelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen, insbesondere Personen, die mit einer Kasse in der Fußgängerzone unterwegs waren, wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Zweibrücken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Zweibrücken
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 15:32

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an PKW/Zeugen gesucht

    Zweibrücken (ots) - Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Nacht von Freitag, 16.01.2026 auf Samstag, 17.01.2026 einen in der Bitscher Straße geparkten, silberfarbenen PKW Mercedes E-Klasse, indem sie mit einem Stein die Heckscheibe einwarfen, wobei auch die Heckklappe eingedellt wurde. Der Gesamtschaden dürfte sich auf ca. 3000.- Euro belaufen. Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:10

    POL-PIZW: Sachbeschädigung an geparktem PKW

    Zweibrücken (ots) - Am 17.01.2026 wurde zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr der rechte Vorderreifen eines schwarzen Opel Astra, der in der Jacobystraße geparkt war, zerstochen. Der Fahrzeugbesitzerin entstand dadurch ein Schaden von ca. EUR 200. |PIZW Kontaktdaten für Presseanfragen: Polizeipräsidium Westpfalz Polizeiinspektion Zweibrücken Telefon: 0631 369-15399 E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de Internet: ...

    mehr
  • 18.01.2026 – 07:09

    POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

    Zweibrücken (ots) - Am 17.01.2026 kam es zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr im Etzelweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Besitzer eines weißen BMW X4 mit schweizer Kennzeichen parkte sein Fahrzeug im Etzelweg zwischen den Einmündungen Gleiwitzstraße und Masurenstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren