POL-PIZW: Diebstahl aus Transporter/Zeugenaufruf
Zweibrücken (ots)
Bereits am Mittwoch, 14.01.2026 gegen 05.45 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter in der Hauptstraße aus einem unverschlossenen Transporter, die auf dem Beifahrersitz abgelegte Schubladenkasse mit Bargeld sowie eine im Fahrzeug befindliche Waage. Der Schaden dürfte im oberen dreistelligen Eurobereich anzusiedeln sein. Wer hat in diesem Zusammenhang verdächtige Personen, insbesondere Personen, die mit einer Kasse in der Fußgängerzone unterwegs waren, wahrgenommen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw
