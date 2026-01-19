POL-PIZW: Diebstahl aus Transporter/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots) - Am 17.01.2026 kam es zwischen 18:15 Uhr und 20:15 Uhr im Etzelweg zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Verursacher vom Unfallort entfernte, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Der Besitzer eines weißen BMW X4 mit schweizer Kennzeichen parkte sein Fahrzeug im Etzelweg zwischen den Einmündungen Gleiwitzstraße und Masurenstraße am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt. ...

