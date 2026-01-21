Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht/Zeugenaufruf

Zweibrücken (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag, 20.01.2026, in der Zeit von 07.00 Uhr bis 12.30 Uhr in der Kaiserstraße vermutlich beim Ein-/Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten, schwarzen PKW Skoda Scala. Hierbei wurde der vordere rechte Kotflügel des Skoda in Mitleidenschaft gezogen, wobei ein Schaden in Höhe von ca. 1500.- Euro entstand. Wer hat den Unfallhergang beobachtet und kann Angaben zum unfallverursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Zweibrücken per Email (pizweibruecken@polizei.rlp.de) oder telefonisch unter der Rufnummer 0631/369-15399 entgegen. /pizw

