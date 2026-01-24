PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Streifschaden am Opel Corsa

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagmorgen parkte eine 63-Jährige ihr Auto gegen 8:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße. Als sie am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr zu ihrem orangenen Kleinwagen zurückkehrte, bemerkte sie den Streifschaden an der Frontstoßstange. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher selbst war nicht mehr da. Dieser machte sich zuvor aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Zweibrücker Polizei sucht daher Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei den Ermittlern zu melden. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
|clm

Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pi.zweibruecken

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

