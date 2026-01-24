Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Streifschaden am Opel Corsa

Zweibrücken (ots)

Am Donnerstagmorgen parkte eine 63-Jährige ihr Auto gegen 8:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Uhlandstraße. Als sie am Freitagmittag gegen 12:30 Uhr zu ihrem orangenen Kleinwagen zurückkehrte, bemerkte sie den Streifschaden an der Frontstoßstange. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 3.000 Euro. Der Unfallverursacher selbst war nicht mehr da. Dieser machte sich zuvor aus dem Staub, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Die Zweibrücker Polizei sucht daher Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0631 369-15399 bei den Ermittlern zu melden. |pizw

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell