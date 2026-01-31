PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Verkehrsunfallflucht

Zweibrücken (ots)

Am Mittwoch, den 29.01.2026, kam es in der Zeit zwischen 09:00 Uhr und 10:30 Uhr in der Straße "Hilgardplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein-/Ausparken ein ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparktes Fahrzeug und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. An dem beschädigten Pkw, einem schwarzen Ford EcoSport, entstand ein Streifschaden am vorderen rechten Stoßstangeneck. Der Schaden wird auf rund 500 EUR geschätzt. Die Polizei Zweibrücken erbittet sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0631 369-15399. |pizw

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

