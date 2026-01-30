PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Zweibrücken

POL-PIZW: Wohnungsbrand in Mehrfamilienhaus

Zweibrücken, Webenheimstraße (ots)

Am 30.01.2026 kam es gegen 00:25 Uhr in der Webenheimstraße in Zweibrücken zu einem Wohnungsbrand im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses. Alle Bewohner konnten das Anwesen unverletzt verlassen. Durch die Feuerwehr Zweibrücken konnte der Brand gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden. Bis auf die Erdgeschosswohnung sind alle Wohnungen weiterhin bewohnbar. In der Erdgeschosswohnung dürfte durch den Brand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro entstanden sein. Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Zweibrücken
Telefon: 0631 369-15399
E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Zweibrücken, übermittelt durch news aktuell

