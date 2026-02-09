POL-FR: Merdingen - Angeblicher Wohnungsbrand
Freiburg (ots)
Merdingen: Am Sonntag, 08.02.2026, alarmierte eine Anwohnerin gegen 01:45 Uhr die Feuerwehr, da sie vor ihrem Anwesen Rauchgeruch und eine Rauchfahne im Bereich der Dachgeschosswohnung wahrgenommen hatte. Die ausgerückte Freiwillige Feuerwehr Merdingen konnte schließlich kein Feuer feststellen. Sowohl die Rauchfahne als auch der Rauchgeruch entsprang nach derzeitigem Kenntnisstand dem Schornstein. Somit lag Fehlalarm vor.
