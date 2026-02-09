Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Unfallverursacher flüchtet zu Fuß - Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Freitag, 06.02.2026, gegen 21:30 Uhr befuhr ein Opel Astra die B 34 von Tiengen kommend in Richtung Waldshut. An der Ampelanlage zur Brückenstraße in Richtung Grenzübergang wechselte der Opel plötzlich auf die Abbiegespur und bog bei Rotlicht ohne auf den entgegenkommenden Verkehr zu achten, ab. Dabei kam es zur Kollision mit einem bei grün ordnungsgemäß in Richtung Tiengen fahrenden Mercedes. Der 31-jährige Mercedes-Fahrer wurde durch die Kollision nicht verletzt. Der bislang unbekannte Opel-Fahrer entfernte sich zu Fuß von der Unfallstelle. Eine Fahndung im Nahbereich unterstützt durch Einsatzkräften der Bundespolizei und des Zolls, blieb erfolglos. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für den Opel ausgegeben waren. Die Kennzeichen wurden zuvor in Feldberg an einem VW entwendet. Auch die Eigentumsverhältnisse des Opels sind nicht abschließend geklärt, weshalb das Auto sichergestellt wurde. Das Polizeirevier Waldshut- Tiengen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können oder verdächtige Personen in der Schmittenau wahrgenommen haben. Außerdem werden Anwohnende gebeten, ihre privaten Videoüberwachungsanlagen zu sichten und verdächtige Personen Polizei mitzuteilen. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen ist rund um die Uhr unter Tel. 07751 8316 531 erreichbar.

