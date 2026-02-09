Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heitersheim: Betrunken nach Unfall geflüchtet

Freiburg (ots)

Am Samstag, den 07.02.2026, gegen 22:30 Uhr ereignete sich auf der B3 im Kreisverkehr Heitersheim / Eschbach / Gallenweiler ein Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Kenntnisstand kam ein 28-jähriger Pkw-Fahrer beim Versuch, den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt in Richtung Gallenweiler zu verlassen, vermutlich aufgrund der überhöhten Geschwindigkeit, von der Fahrbahn ab und überfuhr die sich am Ausfahrtsast befindliche Verkehrsinsel.

Hierbei wurde die Ölwanne des Pkw in Mitleidenschaft gezogen und das Verkehrszeichen, welches sich auf der Verkehrsinsel befand, überfahren.

Der Fahrer des Pkw setzte daraufhin seine Fahrt in Richtung Gallenweiler fort, kam aber circa zwei Kilometer nach der Unfallörtlichkeit, aufgrund des hohen Ölverlusts, mit seinem Pkw zum Stillstand.

Beamte des Polizeirevier Müllheim konnten den Mann im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen antreffen. Er stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Bei dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell