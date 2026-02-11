Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Tote Frau aus Ostsee geborgen

Lübeck (ots)

Ein Passant entdeckte am Dienstagabend (10.02.2026) eine leblose Frau nahe der Seebrücke in Timmendorfer Strand und verständigte die Rettung. Die Frau wurde tot geborgen. Die Identität sowie die Todesumstände sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Schwartau.

Ein 66-Jähriger Lübecker hätte beim Spaziergang gegen 22.40 Uhr Licht unweit der Seebrücke in Timmendorfer Strand bemerkt. Beim Nachsehen hätte er an der Wasserkante einen leblosen Körper gesehen und sofort die Rettung informiert.

Die unbekannte Frau wurden von den Rettungskräften geborgen. Es gab sichere Hinweise auf den Tod, so dass keine Reanimation erfolgte.

Die hinzugerufene Polizei konnte vor Ort keine Hinweise auf die Identität der Frau erlangen. Dies und die Klärung der Todesumstände sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Schwartau.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0451/220750 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell