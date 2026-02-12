Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Folgemeldung: Tote Frau aus Ostsee geborgen

Lübeck (ots)

Dienstagabend (10.02.2026) wurde eine leblose Frau nahe der Seebrücke in Timmendorfer Strand von einem Passanten entdeckt. Rettungskräfte stellten den Tod der Frau fest. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hatte die Ermittlungen zur Identität und den Todesumständen aufgenommen. Inzwischen konnte die Frau identifiziert werden.

Die Polizei konnte die Tote inzwischen als 54-jährige Deutsche identifizieren, die ohne bekannten Wohnsitz war.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen dauern an. Es wird momentan nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen.

