Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH- Grömitz
Fahrt endet auf dem Dach im Straßengraben - 18-Jähriger leicht verletzt

Lübeck (ots)

Donnerstagabend (12.02.2026) geriet ein 18-Jähriger mit seinem Seat Leon in Grömitz nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand. Der junge Fahrer zog sich leichte, oberflächliche Verletzungen zu, seine drei jungen Mitinsassen blieben unverletzt. Warum sich der Verkehrsunfall ereignete, ermittelt jetzt die Polizei in Grömitz.

Gegen 22.00 Uhr befuhr der 18 Jahre alte Ostholsteiner mit dem Seat Leon den Königsredder in Richtung der Bundesstraße 501. Dabei geriet das Fahrzeug auf winterglatter Straße nach rechts von der Fahrbahn ab, kippte um und kam schließlich auf dem Dach liegend im Straßengraben zum Stillstand.

Alarmierte Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Grömitz mussten nicht eingreifen, ein Abschleppunternehmen kümmerte sich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Seat. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich nach einer ersten Einschätzung auf 2500 Euro.

Die Polizei in Grömitz hat die Ermittlungen zur Klärung der konkreten Unfallursache aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach kann der Verkehrsunfall im Zusammenhang mit der Handhabung der Gangschaltung und gleichzeitigem Verreißen des Lenkrades verursacht worden sein. Hinweise auf Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum oder eine verbotswidrige Nutzung eines Handys liegen nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Ulli Fritz Gerlach - Pressesprecher -
Telefon: 0451 / 131-2006
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

