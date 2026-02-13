Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz

Verdacht - Busfahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (12.02.2026) meldeten Zeugen der Polizeileitstelle in Lübeck den Verdacht der Trunkenheit einer Busfahrerin in Lübeck - Kücknitz. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel bei der 40-jährigen Fahrerin fest, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizeileitstelle Meldungen von Fahrgästen über eine Busfahrerin, die in Kücknitz einen Bus, der vom Lübecker ZOB zum Skandikai fahren sollte, in Schlangenlinien und teilweise in den Gegenverkehr geführt haben soll. Dabei sei es ersten Erkenntnissen zufolge zu der Gefährdung eines Fußgängers gekommen. An der Kreuzung Solmitzstraße / Kirchplatz sei sie zudem auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw aufgefahren. Der Zusammenstoß hat nach dem aktuellen Ermittlungsstand keine Schäden verursacht.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Busfahrerin weitere Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, um einen möglichen Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten nachweisen zu können. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein und die Fahrerkarte der 40-Jährigen (deutsche Staatsangehörigkeit).

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel aufgenommen. Personen, die sich nicht im Bus befunden haben, die aber durch den Bus gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0451 131 7300 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell