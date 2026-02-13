PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Kücknitz
Verdacht - Busfahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel

Lübeck (ots)

Am Donnerstagabend (12.02.2026) meldeten Zeugen der Polizeileitstelle in Lübeck den Verdacht der Trunkenheit einer Busfahrerin in Lübeck - Kücknitz. Die eingesetzten Polizeibeamten stellten Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel bei der 40-jährigen Fahrerin fest, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und beschlagnahmten den Führerschein. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Gegen 19:00 Uhr erhielt die Polizeileitstelle Meldungen von Fahrgästen über eine Busfahrerin, die in Kücknitz einen Bus, der vom Lübecker ZOB zum Skandikai fahren sollte, in Schlangenlinien und teilweise in den Gegenverkehr geführt haben soll. Dabei sei es ersten Erkenntnissen zufolge zu der Gefährdung eines Fußgängers gekommen. An der Kreuzung Solmitzstraße / Kirchplatz sei sie zudem auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw aufgefahren. Der Zusammenstoß hat nach dem aktuellen Ermittlungsstand keine Schäden verursacht.

Die eingesetzten Polizeibeamten stellten bei der Busfahrerin weitere Hinweise auf den Einfluss berauschender Mittel fest und ordneten die Entnahme einer Blutprobe an, um einen möglichen Einfluss von Alkohol, Drogen oder Medikamenten nachweisen zu können. Zudem beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein und die Fahrerkarte der 40-Jährigen (deutsche Staatsangehörigkeit).

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge des Genusses alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel aufgenommen. Personen, die sich nicht im Bus befunden haben, die aber durch den Bus gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizei unter 0451 131 7300 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 11:03

    POL-HL: OH - Heiligenhafen / Verkehrsunfall - Pkw auf dem Dach

    Lübeck (ots) - Am Donnerstagmorgen (12.02.2026) ereignete sich gegen 09:15 Uhr auf der Bundesautobahn 1 in Fahrtrichtung Fehmarn ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person mutmaßlich alleinbeteiligt von der Fahrbahn abkam. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 45-jähriger Mann mit seinem grauen BMW die Bundesautobahn 1, als er kurz hinter der Anschlussstelle Jahnsdorf zunächst nach links an die Mittelleitplanke geriet ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 10:15

    POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Folgemeldung: Tote Frau aus Ostsee geborgen

    Lübeck (ots) - Dienstagabend (10.02.2026) wurde eine leblose Frau nahe der Seebrücke in Timmendorfer Strand von einem Passanten entdeckt. Rettungskräfte stellten den Tod der Frau fest. Die Kriminalpolizei Bad Schwartau hatte die Ermittlungen zur Identität und den Todesumständen aufgenommen. Inzwischen konnte die Frau identifiziert werden. Die Polizei konnte die ...

    mehr
  • 11.02.2026 – 12:04

    POL-HL: Timmendorfer Strand/Ostholstein Tote Frau aus Ostsee geborgen

    Lübeck (ots) - Ein Passant entdeckte am Dienstagabend (10.02.2026) eine leblose Frau nahe der Seebrücke in Timmendorfer Strand und verständigte die Rettung. Die Frau wurde tot geborgen. Die Identität sowie die Todesumstände sind Gegenstand der Ermittlungen der Kriminalpolizei Bad Schwartau. Ein 66-Jähriger Lübecker hätte beim Spaziergang gegen 22.40 Uhr Licht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren