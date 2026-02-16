Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Moisling

Zeugen gesucht: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter- und Radfahrer

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (10.02.2026) kam es in Lübeck auf der Geniner Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Radfahrer. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen.

Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Lübeck mit einem geliehenen E-Scooter die Geniner Dorfstraße in Richtung der Geniner Straße. Dabei nutzte der den für beide Richtungen freigegebenen Radweg. Als ein 41-jähriger Radfahrer ihm mit seinem grünen Gravelbike entgegenkam, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Radfahrer aus Lübeck stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des E-Scooters erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle unter 0451 131 7400 oder per E-Mail unter moisling.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

