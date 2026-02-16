PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: HL - Moisling
Zeugen gesucht: Verkehrsunfall zwischen E-Scooter- und Radfahrer

Lübeck (ots)

Am Dienstagmorgen (10.02.2026) kam es in Lübeck auf der Geniner Dorfstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Radfahrer. Beide Fahrzeugführer erlitten leichte Verletzungen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet und sucht Zeugen.

Gegen 06:50 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Lübeck mit einem geliehenen E-Scooter die Geniner Dorfstraße in Richtung der Geniner Straße. Dabei nutzte der den für beide Richtungen freigegebenen Radweg. Als ein 41-jähriger Radfahrer ihm mit seinem grünen Gravelbike entgegenkam, kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Der Radfahrer aus Lübeck stürzte und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der Fahrer des E-Scooters erlitt ebenfalls leichte Verletzungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle unter 0451 131 7400 oder per E-Mail unter moisling.pst@polizei.landsh.de in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck
Stabsstelle / Öffentlichkeitsarbeit
Anna Julia Meyer
Telefon: 0451 / 131 - 2005
Fax: 0451 / 131 - 2019
E-Mail: Pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Lübeck mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Lübeck
Alle Meldungen Alle
  • 16.02.2026 – 14:43

    POL-HL: HL - St. Lorenz / Buntekuh / Gaststättenkontrollen mit dem Ordnungsamt und dem Zoll

    Lübeck (ots) - Am Freitagabend (13.02.2026) führten Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck, des Ordnungsamtes und des Zolls in Lübeck - St. Lorenz und Buntekuh mehrere Gaststättenkontrollen durch. Einer Gaststätte entzog das Ordnungsamt die Erlaubnis. Der Betrieb wurde im Anschluss an die Maßnahmen geschlossen. In der Zeit von 18:30 bis 22:30 Uhr überprüften die ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 11:41

    POL-HL: Eutin/Ostholstein Brand auf einem landwirtschaftlichen Betrieb - mehrere Tiere verendet

    Lübeck (ots) - Samstagfrüh (14.02.2026) brannte die Mehrzweckhalle eines landwirtschaftlichen Betriebes in der Sielbecker Landstraße. Passanten und Anwohner informierten die Feuerwehr. Menschen wurden bei dem Einsatz nicht verletzt. Es sind jedoch mehrere Tiere des Hofes durch den Brand verendet. Der Schaden dürfte nach ersten Schätzungen im mittleren ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 10:02

    POL-HL: HL - St. Jürgen / Fahrer kommt von der Straße ab - schwer verletzt

    Lübeck (ots) - In der Nacht von Sonntag auf Montag (16.02.2026) ereignete sich auf der Landesstraße 92 zwischen Lübeck und Bliestorf ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrzeugführer von der Fahrbahn abkam und sich schwere Verletzungen zuzog. An dem Pkw entstand Totalschaden. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 48-jähriger Mann mit seinem Pkw die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren