Am Freitagabend (13.02.2026) führten Beamte des 2. Polizeireviers Lübeck, des Ordnungsamtes und des Zolls in Lübeck - St. Lorenz und Buntekuh mehrere Gaststättenkontrollen durch. Einer Gaststätte entzog das Ordnungsamt die Erlaubnis. Der Betrieb wurde im Anschluss an die Maßnahmen geschlossen.

In der Zeit von 18:30 bis 22:30 Uhr überprüften die Polizei, das Ordnungsamt sowie eine Einheit des Zolls mehrere Gaststätten.

Während bei den Lokalitäten im Hansering keine Verstöße festgestellt wurden, fanden die Beamten in einer Gaststätte in der Ziegelstraße drei illegal aufgestellte Gewinnspielautomaten. Diese wurden von der Bezirkskriminalinspektion Lübeck sichergestellt. Zudem fanden die Einsatzkräfte Hinweise auf illegalen Handel mit Cannabisprodukten. Die Verstöße führten dazu, dass das Ordnungsamt die Betriebserlaubnis entzog und die Gaststätte im Anschluss an die Maßnahmen geschlossen wurde.

Die Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Veranstaltung eines Glücksspiels eingeleitet. In einer weiteren Gastwirtschaft stellten die kontrollierenden Beamten einen Verstoß gegen den Nichtraucherschutz fest. Der Verstoß wird vom Ordnungsamt Lübeck bearbeitet.

Nach dem Erfolg der Kontrolle streben die Behörden weitere gemeinsame Überprüfungen an.

