Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Wahlplakate entwendet (14./21.02.2026)

Konstanz (ots)

Im Zeitraum zwischen Samstag, 14.02.2026, und Samstag, 21.02.2026, haben Unbekannte von einem Bauzaun entlang der Grenzbachstraße mehrere Wahlplakate der AfD entwendet. Die Höhe des entstandenen Sachschadens dürfte bei etwa 300 Euro liegen.

Sachdienliche Hinweise auf die Diebe oder den Verbleib der Plakate nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-2222 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz

