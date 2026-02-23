PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar, L415
Lkr. Rottweil) Polizei stoppt 42-jährigen Autofahrer mit etwa 1,6 Promille (22.02.2026)

Oberndorf (ots)

Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle haben Polizeibeamte des Polizeireviers Oberndorf am frühen Sonntagmorgen einen betrunkenen Autofahrer gestoppt.

Die Polizisten hielten den 42-jährigen Skoda-Fahrer gegen 01:15 Uhr auf der Landesstraße 415 zwischen Bochingen und der Anschlussstelle Oberndorf an. Bei der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten deutlichen Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes. Ein Alkoholtest bestätigte den Verdacht mit etwa 1,6 Promille. Der 42-Jährige musste anschließend eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

