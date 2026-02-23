Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Mit über 1,2 Promille mehrere Verkehrsschilder umgefahren (22.02.2026)

Konstanz (ots)

Sachschaden in noch unbekannter Höhe hat ein betrunkener Autofahrer am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet Konstanz verursacht. Gegen 15.30 Uhr teilte ein Zeuge einen Renault mit, der bereits mehrere Verkehrszeichen umgefahren habe. Im Bereich des Kuhmoosweg stellte eine Streife den Wagen schließlich fest. Sämtliche Anhaltesignale ignorierend, setzte der 53-jährige Fahrer seinen Weg jedoch bis kurz vor seiner Wohnanschrift unbeirrt fort. Bei der Kontrolle des Mannes ergab ein Alkoholtest einen Wert von über 1,2 Promille, was neben der Beschlagnahme seines Führerscheins auch eine Blutentnahme zur Folge hatte.

Den 53-Jährigen erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

