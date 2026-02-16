Polizei Gütersloh

POL-GT: E-Bike-Fahrer schwer verletzt - Zeugen leisten Erste Hilfe

Gütersloh (ots)

Herzebock-Clarholz (FK) - Samstagabend (14.02., 23.40 Uhr) wurden Rettungsdienst und Polizei über einen gestürzten E-Bike-Fahrer an der Clarholzer Straße informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 45-jährige Herzebrock-Clarholzer sehr schwer verletzt war. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Nach derzeitigem Stand handelt es sich um einen Alleinunfall. Die Unfallaufnahme wurde durch ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Bielefeld unterstützt.

Der genaue Unfallort befindet sich auf dem Radweg, welcher linksseitig parallel an der B64 in Richtung Clarholz entlang führt zwischen der Bahnhofstraße und der Uthofstraße.

Ersthelfer fanden den schwer verletzten Mann auf dem Boden liegend vor. Sie leiteten umgehend Erste-Hilfe-Maßnahmen ein und informierten die Rettungskräfte. Er wurde in ein Bielefelder Krankenhaus gefahren.

Die Polizei sucht Zeugen, welche weitere Angaben zu dem Unfall machen können. Hinweise dazu nimmt die Polizei unter der Rufnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell